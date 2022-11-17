Общество 17 ноября 2022, 12:01 Психолог Наумова объяснила, как помочь ребенку побороть фобии Психолог Наумова: важно разобрать страх, нарисовав на бумаге piqsels

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Психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что детские страхи и фобии зачастую приводят к негативным эмоциям. Бороться с ними нужно в любом случае, чтобы не подорвать психическое здоровье в будущем.

Роль родителей заключается в том, что они должны разговаривать со своими детьми, выяснив точную причину того или иного страха. В том случае, если ситуация зашла слишком далеко, необходимо обратиться за помощью к психиатру.

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«Важно разобрать страх, его можно нарисовать на бумаге и почувствовать, как он отделяется от ребенка. Можно слепить страх из пластилина и отделить его от ребенка», — сообщила специалист.

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Например, нарисованный страх можно порвать и выкинуть, тем самым показав ребенку, что он от него ушел.

Наумова посоветовала родителям не пугать ребенка, не рассказывать ему о своих страхах и фобиях. С ребенком следует договариваться, приходить к правильным выводам и мотивировать его.