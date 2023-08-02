Общество 02 августа 2023, 12:51 Психолог Наумова: недостаток отцовского внимания в детстве может привести к проблемам с самооценкой

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Дефицит внимания и заботы к ребенку со стороны отца может стать причиной проблем с самооценкой в зрелом возрасте. Об этом рассказала детский психолог в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также из-за подобного поведения у ребенка может сформироваться установка негативного восприятия мужчины. Он будет копировать образ папы, уходя в работу и избегая разговоров с близкими.

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Для того, что исключить такие ситуации, все члены семьи должны друг друга ценить и уважать, добавила психолог.