Общество 06 сентября 2023, 13:53 Психолог Наумова: не стоит ругать детей за плохие оценки

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Ругать детей за плохие оценки надо минимально и родителям лучше разобраться в первопричинах неудовлетворительных отметок. Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, многие дети сами расстраиваются из-за того, что потерпели неудачу в школе. Если за это наказывают, то в таком случае выстраивается плохой контакт с родителями, из-за чего дети отчуждаются.

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Психолог посоветовала взрослым отнестись к оценкам как к рабочему моменту и всегда помогать ребенку улучшать успеваемость.