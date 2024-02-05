Общество 05 февраля 2024, 11:41 Психолог Наумова назвала украшения или фен хорошим подарком для девушек на 14 февраля

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Близится романтическая дата для влюбленных, 14 февраля, и пора готовить подарки для второй половинки. Что выбрать в качестве презента, News.ru рассказала психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она посоветовала выбирать подарок, опираясь на вкусы и увлечения партнера. Кроме того, для девушки хорошо подойдут косметика, духи или электроника, например, фен или новый смартфон. Не стоит также забывать и про ювелирные изделия.

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«Будет очень хорошо, если мужчина сделает сюрприз своей любимой женщине: подготовит прекрасный вечер, чтобы провести время вместе, сочинит стихотворение или пожелание и красиво признается в любви», — добавила психолог.

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