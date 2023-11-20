20 ноября 2023, 13:32
Психолог Наумова назвала рак и ментальные расстройства последствиями одиночества
Психолог Наталья Наумова рассказала об опасности одиночества. Чувство пустоты и ненужности приводит к появлению серьезных заболеваний, отметила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, последствиями могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшение работы мозга и психические расстройства.
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Специалист добавила, что одинокий человек зачастую злоупотребляет вредной пищей и алкоголем. Такой образ жизни способен обернуться ожирением, нарушением сна и даже развитием рака, объяснила Наумова.
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