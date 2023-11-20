Общество 20 ноября 2023, 13:32 Психолог Наумова назвала рак и ментальные расстройства последствиями одиночества

Читать 360tv в

Психолог Наталья Наумова рассказала об опасности одиночества. Чувство пустоты и ненужности приводит к появлению серьезных заболеваний, отметила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, последствиями могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшение работы мозга и психические расстройства.

Реклама

Специалист добавила, что одинокий человек зачастую злоупотребляет вредной пищей и алкоголем. Такой образ жизни способен обернуться ожирением, нарушением сна и даже развитием рака, объяснила Наумова.