13 февраля 2024, 11:27
Психолог Наумова назвала низкую самооценку причиной застенчивости у детей
Стеснительность и застенчивость появляются в детском возрасте из-за неуверенности в себе и низкой самооценки. Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, зачастую такой ребенок чувствует родительское неприятие и ограничения. Застенчивые дети живут в постоянном страхе и боятся совершить любую ошибку.
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Родителям стеснительного ребенка не стоит ругаться, если у него что-то не получается в школе. Вместо этого взрослым стоит подумать, как улучшить ситуацию, отметила Наумова.
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