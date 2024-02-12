Общество 12 февраля 2024, 14:03 Психолог Наумова назвала манипуляцией публичное предложение руки и сердца

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Психолог Наталья Наумова перечислила недостатки публичного предложения руки и сердца. В данном случае на партнера оказывается давление как со стороны второй половинки, так и со стороны зрителей, передал слова эксперта «ФедералПресс».

«Это такая манипуляция, вынуждение — поставить человека в неудобное положение. <…> Тут не столько потребность в любви, сколько потребность доказать свою правоту, добиться желаемого любым способом», — пояснила специалист.

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В связи с этим психолог посоветовала проводить обряд помолвки наедине.