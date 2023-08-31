31 августа 2023, 17:14
Психолог Наумова: на столе школьника должны присутствовать зеленый, белый и желтый цвета
Зеленый, белый и желтый цвета обязательно должны присутствовать на столе школьника. Они помогают настроиться на учебный лад, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, зеленый олицетворяет спокойствие, белый — стремление к порядку, а желтый — радость. Также рядом с школьным столом стоит расположить часы, календарь и вспомогательные учебные таблички.
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Психолог отметила, что рабочее место ребенка должно находиться в его комнате.
Дети
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