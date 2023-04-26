Общество 26 апреля 2023, 15:45 Психолог Наумова: кукла Барби с синдромом Дауна может научить терпимости

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с ИА НСН оценила поступление в продажу первой куклы Барби с синдромом Дауна. По ее словам, такая игрушка может научить детей терпимости и пониманию людей, у кого в окружении есть родные и близкие с подобным диагнозом.

«Детей с синдромом Дауна достаточно много. Возможно, такая игрушка нужна не всем, но она необходима детям, у которых в окружении есть люди с синдромом Дауна», — сообщила психолог.

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Она отметила, что родители должны объяснять своим детям с самого раннего возраста, что бывают разные люди, с разными заболеваниями и отклонениями. Ребенок с детского сада должен воспринимать информацию о том, что существуют люди с таким синдромом и не высмеивать их за это.

Ранее издание РБК рассказало, что американский производитель игрушек Mattel презентовал первую куклу Барби с синдромом Дауна. Данная модель куклы выглядит ниже ростом и имеет более мелкие черты лица.