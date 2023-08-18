Общество 18 августа 2023, 12:41 Психолог Наумова: интерес к жизни способствует долголетию

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Интерес человека к жизни напрямую влияет на ее продолжительность. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, чтобы жить счастливо и долго, людям следует поддерживать заинтересованность во всех сферах жизни и стремиться достигать намеченных целей. Также человеку необходимо постоянно искать в себе новые таланты.

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Наумова отметила, что если ничего из перечисленного не помогает и интерес к жизни угас, то в таком случае лучше всего обратиться к психологу.