Общество 10 июля 2023, 17:08 Психолог Наумова: физическая активность улучшит самочувствие и продуктивность на работе

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Любая физическая активность в течение рабочего дня поможет офисному сотруднику улучшить настроение и повысить продуктивность. Об этом сообщила нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, чтобы активизировать деятельность мозга и переключиться, необходимо элементарно пройтись или поприседать. Также работник может прогуляться по офису или на несколько минут выйти на улицу.

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Психолог отметила, что переутомленному сотруднику восстановить силы помогут успокаивающие видео со звуками природы.