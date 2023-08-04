04 августа 2023, 14:12
Психолог Наумова: дружба с бывшими партнерами мешает выстроить новые отношения
Поддержание общения с партнером после расставания может помешать выстроить новые любовные отношения. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, нужда в общении с бывшими зачастую объясняется желанием контроля друг друга. Такая дружба не позволит людям полностью довериться и быть честными.
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Кроме того, продолжение общения после расставания может вызвать чувства обиды, зависти и злости в случае появления у бывших нового партнера.
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