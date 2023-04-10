Общество 10 апреля 2023, 14:23 Психолог Наумова: доверительные отношения помогут родителям отучить ребенка от вранья

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Зачастую дети начинают врать в тех случаях, когда боятся быть наказанными или же хотят произвести впечатление на родителей. Об этом сообщила детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо выстроить с ребенком доверительные отношения. Именно благодаря этому дети перестанут врать и будут обращаться за помощью к родителям, а не к третьим лицам.

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Психолог также отметила, что ребенок может обманывать ради создания ареала успеха.