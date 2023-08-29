Психолог Наумова: для исполнения желаний необходима визуализация | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:57 Психолог Наумова: для исполнения желаний необходима визуализация

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Чтобы исполнялись самые заветные мечты, необходимо научиться правильно их визуализировать. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, в первую очередь человеку следует представить, что он уже обладает желаемым. Далее следует составить четкий план для достижения поставленной цели и начать предпринимать первые шаги.

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Если же достичь желаемого не удалось, человеку стоит проанализировать те факторы, которые встали на его пути, сообщил сайт kp.ru.