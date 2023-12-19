Общество 19 декабря 2023, 16:58 Психолог Наумова: даже в благополучной семье с детьми опасно держать оружие

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В любой семье, где есть дети, опасно держать оружие. Об этом рассказала психолог и психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT.

По ее словам, практически каждый ребенок отличается любознательностью. Кроме того, в данном возрасте еще не до конца сформирована эмоционально-волевая сфера.

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«Поэтому в какой-то момент даже здоровый ребенок может „начудить“, схватить это оружие и отомстить своим обидчикам», — отметила эксперт.

Она также объяснила, как распознать девиантное поведение у детей. В зоне риска находятся те, кто проявляет жестокость по отношению к животным и даже растениям.