Общество 07 марта 2023, 13:11 Психолог Наумова дала советы родителям, как они могут привить ребенку любовь к книгам

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изаднием NEWS.ru сообщила, что привить ребенку любовь к книгам можно лишь собственным примером. Когда ребенок видит, как мама или папа читают, он понимает, что это неотъемлемая часть жизни.

При этом специалист посоветовала не заставлять детей делать то, чего они не хотят делать.

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«Ни в коем случае нельзя заставлять ребенка читать, нужно увлекать, заинтересовывать, только тогда этот процесс интересен для ребенка. Также последовательно обучаем ребенка чтению по мере созревания, по мере его готовности», — сообщила Наумова.

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После прочтения книги родителям стоит обсудить ее вместе с ребенком, заключила психолог.