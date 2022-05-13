Психолог Наумова дала советы по воспитанию гиперактивного ребенка

Если ребенок гиперактивен и при этом страдает дефицитом внимания, его стоит показать неврологу, а дома предложить варианты активности, которые будут его успокаивать. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

Невролог обследует ребенка и в случае необходимости пропишет седативные препараты. Кроме того, существуют специальные нейропсихологические группы для работы с гиперактивными детьми.

Если ребенок не может успокоиться дома перед сном, нужно предложить ему активность, которая поможет ему «перебеситься» и в то же время успокоит.

«Нужно показать ребенку способ по-другому перестроить себя. Вместо прыжков перед сном можно предложить ребенку различные растяжки, подтягивания, упражнения из йоги или для дыхания. Ребенку нужно последить за своим дыханием, это успокаивает. Можно заниматься напряжением и расслаблением мышц», — посоветовала Наумова.

Также для успокоения хорошо работают теплые ванны, музыка и ароматерапия.