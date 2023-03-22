Общество 22 марта 2023, 13:11 Психолог Наумова дала советы, как вести себя с неуравновешенными людьми

Читать 360tv в

Психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, как вести себя с неуравновешенными людьми. В первую очередь она посоветовала разговаривать с ними тихим голосом.

«Когда человек кричит, лучше всего перейти на шепот. Тогда ему придется прислушиваться и перестраиваться под наш ритм», — сообщила психолог.

Реклама

Если человек видит, что к нему относятся спокойно и доброжелательно, то он также изменит свое поведение. Во время конфликта нужно стараться не отвечать агрессией на агрессию.

Реклама

Выйти из конфликта можно благодаря спокойному тону голоса и вежливым словам. У человека не будет желания продолжать вам грубить, добавила Наумова.