22 марта 2023, 13:11
Психолог Наумова дала советы, как вести себя с неуравновешенными людьми
Психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, как вести себя с неуравновешенными людьми. В первую очередь она посоветовала разговаривать с ними тихим голосом.
«Когда человек кричит, лучше всего перейти на шепот. Тогда ему придется прислушиваться и перестраиваться под наш ритм», — сообщила психолог.
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Если человек видит, что к нему относятся спокойно и доброжелательно, то он также изменит свое поведение. Во время конфликта нужно стараться не отвечать агрессией на агрессию.
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Выйти из конфликта можно благодаря спокойному тону голоса и вежливым словам. У человека не будет желания продолжать вам грубить, добавила Наумова.
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