Общество 22 ноября 2022, 13:46 Психолог Наумова дала советы, как помочь ребенку привыкнуть к новой школе Психолог Наумова: важно не заставлять менять школу, а помочь ребенку принять это решение

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с NEWS.ru дала советы родителям, как помочь ребенку быстрее адаптироваться в новой школе.

По словам специалиста, важно не заставлять ребенка менять школу, а помочь ему самому принять это решение.

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«Родители должны обязательно туда поехать вместе с ребенком, посмотреть школу, познакомиться с классом и классным руководителем, пройтись по территории школы», — добавила Наумова.

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В первые два-три месяца учебы в новой школе ребенку помог адаптироваться неформальные мероприятия, например, походы в театр, кино или выезды на природу вместе с одноклассниками.