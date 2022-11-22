22 ноября 2022, 13:46
Психолог Наумова дала советы, как помочь ребенку привыкнуть к новой школе
Психолог Наумова: важно не заставлять менять школу, а помочь ребенку принять это решение
Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с NEWS.ru дала советы родителям, как помочь ребенку быстрее адаптироваться в новой школе.
По словам специалиста, важно не заставлять ребенка менять школу, а помочь ему самому принять это решение.
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«Родители должны обязательно туда поехать вместе с ребенком, посмотреть школу, познакомиться с классом и классным руководителем, пройтись по территории школы», — добавила Наумова.
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В первые два-три месяца учебы в новой школе ребенку помог адаптироваться неформальные мероприятия, например, походы в театр, кино или выезды на природу вместе с одноклассниками.
Дети
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