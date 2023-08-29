Психолог Наумова: чрезмерная мечтательность может сильно ухудшать качество жизни | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:59 Психолог Наумова: чрезмерная мечтательность может сильно ухудшать качество жизни

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Навязчивые грезы, направленные на фантазирование и продумывание разнообразных сюжетов и миров, могут сильно ухудшить качество жизни. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, чрезмерная мечтательность возникает из-за детской травматизации и сильного разочарования в жизни. При таких состояниях грезы заменяют человеку существующую реальность.

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Наумова отметила, что для избавления от этой зависимости потребуется пройти курс психотерапии, сообщил сайтkp.ru.