Общество 20 апреля 2023, 14:55 Психолог Наумова: чередование учебы и отдыха поможет выпускникам эффективно подготовиться к ЕГЭ

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Близится пора выпускных экзаменов и итоговых государственных аттестаций. О том, как выпускникам эффективно подготовиться к сдаче ЕГЭ, рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, сохранить работоспособность поможет чередование отдыха и учебы. После полуторачасовых занятий школьникам рекомендуется сделать перерыв и отвлечься на посторонние дела. Кроме того, перезагрузить мозговую деятельность способны перекусы и физическая активность.

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Психолог отметила, что свой день нужно распланировать так, чтобы в нем было место для маленьких перерывов и для одного большого.