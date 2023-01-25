Общество 25 января 2023, 16:13 Психолог Наталья Толстая рассказала о хобби современных мужчин

Читать 360tv в

Хобби, которое выбирает мужчина, может многое о нем поведать. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Толстая.

Например, экстремальные хобби предпочитают в основном мужчины старше 40 лет. Они выбирают рафтинг, прыжки с парашютом, гонки. И нередко печалятся, что дети не разделяют их увлечений. Совсем иначе обстоят дела с компьютерными играми. Они, напротив, объединяют поколения. Виртуальные хобби помогают мужчинам в непростое время ощутить контроль над ситуацией.

Реклама

«Компьютерные игры расслабляют, можно оттачивать свою стратегию и реакцию, сидя в трениках без особых материальных вложений. Молодые находят возможность монетизировать свои увлечения и способности, что для них сейчас в приоритете», — подчеркнула психолог.

Она также рассказала, что спокойные и надежные мужчины отдают предпочтения коллекционированию или какому-то созидательному хобби, нередко превращая его потом в профессию. Отдых на природе выбирают представители в возрасте от 50 до 70 лет.

Уверенные в себе романтики могут заинтересоваться кулинарией шитьем или цветоводством, что выдает в них эстетов. Ценители высокого искусства нуждаются в признании.