25 января 2023, 16:13
Психолог Наталья Толстая рассказала о хобби современных мужчин
Хобби, которое выбирает мужчина, может многое о нем поведать. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Толстая.
Например, экстремальные хобби предпочитают в основном мужчины старше 40 лет. Они выбирают рафтинг, прыжки с парашютом, гонки. И нередко печалятся, что дети не разделяют их увлечений. Совсем иначе обстоят дела с компьютерными играми. Они, напротив, объединяют поколения. Виртуальные хобби помогают мужчинам в непростое время ощутить контроль над ситуацией.
Реклама
«Компьютерные игры расслабляют, можно оттачивать свою стратегию и реакцию, сидя в трениках без особых материальных вложений. Молодые находят возможность монетизировать свои увлечения и способности, что для них сейчас в приоритете», — подчеркнула психолог.
Она также рассказала, что спокойные и надежные мужчины отдают предпочтения коллекционированию или какому-то созидательному хобби, нередко превращая его потом в профессию. Отдых на природе выбирают представители в возрасте от 50 до 70 лет.
Уверенные в себе романтики могут заинтересоваться кулинарией шитьем или цветоводством, что выдает в них эстетов. Ценители высокого искусства нуждаются в признании.
Мужчины
Реклама
Реклама