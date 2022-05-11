Психолог Наталья Толстая рассказала, как настроиться на работу после выходных

Чтобы после выходных настроиться на рабочий лад, нужно создать для себя ритуалы, которые будут помогать приходить в это состояние. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Толстая.

«Человек — система программируемая. Вы можете создать для себя какие-то ритуалы, которые будут настраивать на работу: стакан воды, свежезаваренный чай. При этом нужно сказать: „Я пошел работать“», — порекомендовала психолог.

Начало рабочего дня можно представить как шлагбаум, который открывается утром — и вы начинаете заниматься делами, вечером он закрывается — и вы свободны. Чтобы быть собраннее, нужно мотивировать себя тем, что если вечером после работы останется время, можно сходить в кино, поужинать или просто на прогулку. Работу ни в коем случае нельзя приносить домой — когда человек думает о работе и занимается делами все свободное время, организм истощается и может случиться эмоциональное выгорание.