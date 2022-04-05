Психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно подготовить ребенка к экзаменам

Скоро начинается пора экзаменов у школьников и выпускников. Семейный психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как родителям правильно подготовить ребенка к экзаменам, не травмируя его психику.

«Родителям очень важно оказать поддержку детям и постараться их не критиковать. Им всегда хочется видеть своего ребенка успешным, но далеко не всегда ожидания могут осуществиться в полной мере», — отметила психолог.

Лучше всего открыто разговаривать с подростком и спрашивать, какая помощь ему требуется. При необходимости можно нанять репетитора — при этом будет хорошо, если подросток тоже будет принимать участие в выборе педагога. Школьник должен быть мотивирован и хорошо понимать, для чего нужно готовиться к экзаменам и что даст их успешное прохождение.