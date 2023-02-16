Общество 16 февраля 2023, 14:01 Психолог Наталья Наумова рассказала, как победить детские фобии

Читать 360tv в

Многие дети испытывают различные страхи, но с фобиями можно и нужно бороться. Об этом News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, лучший способ победить фобию — это встретиться с ней. Но не в реальной жизни, а в мире воображения. Например, можно предложить ребенку нарисовать или слепить два стула. И на один посадить себя, а на другой — свой страх. А потом устроить «очную ставку».

Реклама

«Задаем страху вопросы, а потом ребенок пересядет на другой стул и ответит со стороны фобии. Взрослым важно помочь ребенку избавиться от страха, его выслушать и понять, можно ли жить и справиться без него. Если да, то мы этот страх ломаем, разрываем пластилин или рисунок и выкидываем в мусорку», — отметила Наумова.

Реклама

Она также отметила, что нужно поддерживать безопасную и теплую атмосферу в семье, минимизировать крики и конфликты. А также почаще хвалить ребенка и обсуждать неприятности вместо того, чтобы наказывать за проступки.