Общество 28 февраля 2023, 11:10 Психолог Наталья Наумова рассказала, как незаметно узнать размер кольца девушки

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Многие мужчины хотят сделать предложение любимой официально и с кольцом, и есть несколько способов узнать размер пальца. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По ее мнению, узнать размер можно в открытую или тайком. Здесь нужно отталкиваться от самой девушки и ее характера. Обрадуется ли она сюрпризу или лучше намеками дать ей понять, к чему готовиться и предоставить ей дополнительное время, чтобы подумать.

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Так, например, можно разузнать желаемое в игровой форме. Например, взять нитку, обвязать палец и сказать, что это на будущее.

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Еще один вариант — спросить у мамы или подруги. Но в этом случае важно обратиться к близким девушки, которые хорошо относятся к ее избраннику. А самое простое — просто измерить одно из имеющихся колец.