Общество 11 сентября 2023, 12:52 Психолог Наталья Наумова рассказала, что детям в младших классах следует посещать не более двух-трех секций в неделю

Читать 360tv в

Ученикам вторых-четвертых классов рекомендовано посещать не более двух-трех секций в неделю. Об этом изданию NEWS.ru сообщила детский психолог Наталья Наумова.

По словам эксперта, слишком высокая нагрузка не идет на пользу, а в первом классе лучше не записывать школьника в дополнительные кружки, если он отстает по учебе.

Реклама

Кружки и секции должны приносить радость и удовольствие ребенку, чувство значимости и успешности, добавила Наумова.