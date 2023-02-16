Общество 16 февраля 2023, 15:42 Психолог Наталья Наумова объяснила, как реагировать на детские капризы

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Дети нередко капризничают, и это поведение может закрепиться, если родители будут неправильно на него реагировать. Об этом «ФедералПресс» рассказала семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, может быть несколько причин для капризного поведения. Это скука, недостаток внимания и даже усталость. Тогда дети способны на необдуманные поступки, которые нередко обижают родителей. Если ребенок капризничает, с ним обязательно нужно поговорить.

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«Нужно спокойно сказать ребенку о своих чувствах, переживаниях по поводу того или иного поступка. Показать, что грустно и больно. При этом не стоит проявлять ярких эмоций. Если отрицательные эмоции будут ярче положительных, то плохое поведение, к сожалению, закрепится», — сказала Наталья Наумова.

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Для беседы нужно выбирать тихий и спокойный тон. Разговор должен был максимально уважительный.