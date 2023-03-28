Общество 28 марта 2023, 11:47 Психолог Наталья Наумова дала совет разведенным женщинам по воспитанию сыновей

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При разводе важно помнить, что расходятся муж и жена, но на ребенке это не должно отражаться. Об этом News.ru рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что мать не должна срываться на ребенке и говорить о его отце в негативном ключе. Не стоит также настраивать сына против второго родителя. Напротив, ребенку нужно напоминать, что его любят и о нем заботятся.

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«Родителям важно сильно не ссориться, а маме не надо настраивать ребенка против отца, потому что другого отца у него не будет. Важно ребенку хорошо говорить про папу, каким бы он ни был. Ему важно знать, что папа его любит и никогда не оставит», — отметила психолог.

Она добавила, что мальчику в любом случае нужен мужской пример. Если он растет только в окружении женщин, есть смысл отдать его в спортивную секцию.

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