Общество 28 февраля 2023, 15:24 Психолог Наталья Наумова дала совет, как отвадить ребенка от плохой компании

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В подростковом возрасте ребенок подвержен влияниям субкультур и плохих компаний, но родители должны действовать очень аккуратно, чтобы безопасно вывести его из опасного окружения. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

Дурная компания может повлиять и на отношения ребенка с родителями. Поэтому главное — это действовать мягко и аккуратно, не давить.

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«Вывести ребенка из плохой компании можно лишь разговорами. Важно дать ему понять и осознать ситуацию, в которой он находится», — сказала Наталья Наумова.

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Психолог посоветовала позволить подростку самому принять решение, но подвести его к этому в беседе. Критика, запреты и прямые указания, что делать, вызовут только протест и отторжение. Кроме того, специалист рекомендовала больше хватить ребенка и поддерживать его.