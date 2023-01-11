Общество 11 января 2023, 17:28 Психолог Наталия Дербенева рассказала, как договориться с непослушным ребенком Психолог Наталия Дербенева: формулировать свои просьбы ребенку нужно конкретно и позитивно freepik

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Ситуация, когда ребенок не слушается, знакома каждому родителю, но с чадом все равно можно договориться. Об этом «Газете.ru » рассказала практикующий психолог Наталия Дербенева.

По ее словам, ребенок станет более сговорчивым и послушным, есть формулировать свои просьбы конкретно и позитивно. Не стоит превращать свое требование в игру или предлагать делать что-то вместе.

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«Чтобы ребенок вас услышал и понял, чего вы от него хотите, не стоит говорить уклончиво. Фразы вроде „Давай соберем твои игрушки!“» — бессмысленны. Чтобы вас услышали, следует сказать: «Собери свои игрушки»», — посоветовала Наталия Дербенева.

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Также она рекомендует определять четкий порядок действий при формулировке просьбы. Ребенок не всегда может сразу понять и запомнить, что, например, кроется за словами о приготовлении ко сну. Лучше сразу сказать, что нужно почистить зубы, надеть пижаму и лечь в кровать.

Еще один важный момент, на который обратила внимание психолог, — это завладеть вниманием ребенка перед озвучиванием просьбы. Для этого стоит посмотреть в глаза и дотронуться до его руки.