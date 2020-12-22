Психолог нашла психотравму у Трампа

Реджинелла обратила внимание на то, что Трамп перенес нарциссическую травму. Она добавила, что у всей политической системы США есть проблема принятия поражений, и Трамп является ее ярким показателем. Он проиллюстрировал ее, объявив итоги выборов нечестными.

«Американская система основана на эксплуатации: точно так же она объявляет недействительными итоги выборов в тех странах, где побеждает неугодный США кандидат. Тогда они говорят либо о махинациях на выборах, либо о террористах», — напомнила психолог.