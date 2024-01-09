Общество 09 января 2024, 19:08 Психолог Наджафова: поход в кино на выходных поможет ребенку влиться в учебу после новогодних праздников

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После новогодних праздников ребенку нужно время на адаптацию в школе и поддержка родителей. В этом поможет планирование нового праздника в обозримом будущем, сообщила детский психолог Ангелина Наджафова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в ближайшие выходные родителям стоит сходить с ребенком в кино, зоопарк или игровой центр. Ему будет веселее возвращаться в школу, если он будет знать, что праздники не закончились.

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Также замотивировать детей на учебу поможет приятный сюрприз. Школьнику можно подарить аксессуары и канцелярские принадлежности, сообщил сайт kp.ru.