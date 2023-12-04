Общество 04 декабря 2023, 15:07 Психолог Мурзагалиева сообщила, что многие женщины увеличивают губы из-за низкой самооценки

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Желание увеличить губы у женщины не является безобидным, зачастую оно сообщает о низкой самооценке. Об этом изданию «Страсти» рассказала сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева.

Такие женщины, по словам специалиста, не могут принять себя и не имеют ощущения самоценности.

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«Но это касается не только накачанных губ. Элементарно, многие девушки стесняются и не представляют себя без макияжа», — добавила психолог.

Специалист порекомендовала женщинам задать себе вопрос: «А что я буду чувствовать по отношению к себе, если я оставлю все как есть в своей внешности?». Самый первый ответ, пришедший в голову, и покажет истинное отношение к себе.