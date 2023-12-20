Общество 20 декабря 2023, 11:17 Психолог Мотева: анализ негативных чувств поможет справиться с эмоциональным выгоранием

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Эмоциональное выгорание сопровождается потерей эффективности и нежеланием продолжать трудовую деятельность. Как справиться с этим состоянием, рассказала педагог-психолог Наталья Мотева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, важно научиться осознавать и озвучивать свои негативные чувства. Таким образом человек отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности, пояснила эксперт.

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Она посоветовала поразмышлять о конкретных причинах психического и физического истощения. Анализ поможет взять ситуацию под контроль.