20 декабря 2023, 11:17
Психолог Мотева: анализ негативных чувств поможет справиться с эмоциональным выгоранием
Эмоциональное выгорание сопровождается потерей эффективности и нежеланием продолжать трудовую деятельность. Как справиться с этим состоянием, рассказала педагог-психолог Наталья Мотева в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, важно научиться осознавать и озвучивать свои негативные чувства. Таким образом человек отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности, пояснила эксперт.
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Она посоветовала поразмышлять о конкретных причинах психического и физического истощения. Анализ поможет взять ситуацию под контроль.
психология
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