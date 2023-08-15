Общество 15 августа 2023, 17:00 Психолог Мосунова: постоянный контроль мешает выстроить здоровые отношения

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Некоторые психологические установки мешают человеку построить счастливый и здоровый союз с партнером. К ним относится желание все контролировать, сообщила клинический психолог Ксения Мосунова в беседе с Life.

По словам специалиста, в основе такого поведения лежит страх одиночества. Люди, страдающие гиперконтролем, начинают проверять любой шаг партнера и нередко устраивают сцены ревности.

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Кроме того, выстраиванию гармоничных отношений мешают любые замалчивания проблем в паре и неумение разговаривать друг с другом, добавила психолог.