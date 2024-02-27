Общество 27 февраля 2024, 12:38 Психолог Морозова: театральная студия поможет ребенку побороть страх публичных выступлений

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Многие школьники испытывают серьезное беспокойство во время выступлений у доски. Чем могут помочь родители в такой ситуации, рассказала психолог Елена Морозова в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, отличный вариант — театральная студия. Там ребенок будет заниматься полезным и интересным делом, а также выходить на сцену. Побороть страх публичных выступлений способны и занятия в музыкальной школе.

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Дети должны на собственном опыте понять, что ошибки — это зона роста, пояснила специалист. Она посоветовала не ругать ребенка за неудачи.