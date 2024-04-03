Общество 03 апреля 2024, 13:22 Психолог Морозова рассказала, что аутисты часто становятся хорошими программистами и инженерами

Читать 360tv в

Клинический психолог Татьяна Морозова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что люди с расстройством аутистического спектра могут легко найти себя в сфере технологий. Часто руководители компаний характеризуют их как честных и порядочных сотрудников.

Аутисты становятся успешными программистами, аналитиками данных, инженерами искусственного интеллекта. Последние исследования показали, что такие люди обладают высоким уровнем надежности, написал сайт kp.ru.

Реклама

Психолог напомнила, что какого-то лечения от аутизма не существует, однако важно всячески оказывать помощь людям с таким заболеванием.