03 апреля 2024, 13:22
Психолог Морозова рассказала, что аутисты часто становятся хорошими программистами и инженерами
Клинический психолог Татьяна Морозова в беседе с изданием РИАМО рассказала, что люди с расстройством аутистического спектра могут легко найти себя в сфере технологий. Часто руководители компаний характеризуют их как честных и порядочных сотрудников.
Аутисты становятся успешными программистами, аналитиками данных, инженерами искусственного интеллекта. Последние исследования показали, что такие люди обладают высоким уровнем надежности, написал сайт kp.ru.
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Психолог напомнила, что какого-то лечения от аутизма не существует, однако важно всячески оказывать помощь людям с таким заболеванием.
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