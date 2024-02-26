Общество 26 февраля 2024, 15:33 Психолог Морозова посоветовала организовывать детские встречи, чтобы помочь ребенку избежать одиночества

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Часто дети, когда только начинают ходит в школу, сталкиваются с чувством одиночества. Об этом рассказала «ФедералПресс» детский психолог Елена Морозова.

Она посоветовала родителям помочь ребенку адаптироваться и найти друзей. Для этого можно приглашать других детей в гости или организовывать совместные походы в парк, кино или цирк.

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«Если родители нацелены на то, что ребенок не должен жить без их помощи и участия, то, конечно, можно и нужно помочь», — сказала психолог.

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