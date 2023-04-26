Общество 26 апреля 2023, 17:01 Психолог Морозова назвала отстаивание личных границ главным правилом в воспитании дочери

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Родителям в процессе воспитания дочерей необходимо научить своих детей отстаивать личные границы. Об этом сообщила психолог Светлана Морозова в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, ребенок должен уметь говорить «нет» и точно знать, чего именно он хочет. Родителям очень важно не давить на детей и позволять им самостоятельно принимать решения.

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Как сообщил сайт «Ямал медиа», также при воспитании девочек нужно указать на их уникальность и научить принимать себя в любом состоянии.