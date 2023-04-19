Общество 19 апреля 2023, 12:07 Психолог Морозова назвала нарушение базовой потребности в безопасности главной причиной развития игромании

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Многие люди, пытаясь всячески уйти от проблем, покидают реальность и погружаются в виртуальный мир игр. О причинах развития игромании рассказала психолог Евгения Морозова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, во время игр у человека происходит скачок адреналина, такие ощущения зачастую ищут люди, склонные к депрессии. Также побег в виртуальный мир происходит из-за нарушения потребности в безопасности, игроманы зачастую страдают повышенной тревожностью.

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Психолог отметила, что избавиться от такой мании возможно только с помощью полного отстранения от игр.