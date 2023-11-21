Общество 21 ноября 2023, 18:45 Психолог Морозова: если человек сам себе интересен, одиночество его не тяготит

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Если человек страдает и грустит от одиночества, то он, вероятно, просто не интересен сам себе. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный психолог Наталья Морозова.

Она объяснила, что человек без психологических проблем, который живет в ладу с собой, спокойно переживает отсутствие других людей. Психолог подчеркнула, что принимать себя очень важно. Стоит воспитывать в себе это качество.

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«Если ты сам себе интересен, то ты не чувствуешь одиночество как недостаток, тебе хочется иногда даже побыть в нем. А если ты не нашел себя и постоянно ищешь себя в других, то, соответственно, одиночество для тебя — казнь и мука», — рассказала Наталья Морозова.

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