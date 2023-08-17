Общество 17 августа 2023, 11:15 Психолог Мороз: из стресса необходимо стараться извлечь жизненные уроки

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В некоторых случаях стресс можно использовать с пользой. Для этого важно посмотреть на ситуацию философски и попытаться извлечь из нее жизненные уроки, сообщила психолог Арина Мороз в беседе с Life.

По словам специалиста, благодаря такому поведению человек сможет открыть новые грани самого себя. Также стресс даст возможность научиться переписывать привычный жизненный сценарий по-новому в быстрые сроки.

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Психолог отметила, что нестандартные ситуации активируют мозг, что способствует развитию умения действовать решительно и быстро.