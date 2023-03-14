Общество 14 марта 2023, 18:23 Психолог Моргунов рассказал, сможет ли нейросеть заменить терапию с живым специалистом

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На сегодняшний день искусственный интеллект вполне сможет заменить терапию в кресле у психотерапевта. Такое мнение выразил доктор психологических наук Евгений Моргунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, подобная практика не может применяться во всех областях психологии. С большой долей вероятности нейросеть будет эффективна в направлении когнитивно-поведенческой терапии, считает психолог.

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Моргунов отметил, что именно это направление обладает доказательной базой и различными технологиями для моделирования.

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