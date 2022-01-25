Психолог Моргунов предложил способ борьбы с «культом эгоизма»

Министерство культуры РФ опубликовало список ценностей и чуждых России явлений. Одной из «антиценностей» назвали «культ эгоизма». Психолог Евгений Моргунов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал. откуда берется этот культ и как с ним бороться.

По мнению психолога, «культ эгоизма» связан с капиталистической системой и культом потребления. Бороться с ним на государственном уровне нужно, развивая эмпатию в детях.

«Необходимо не просто говорить о коллективизме, но, может быть, вводить образовательные программы в школах, которые развивали бы у людей эмпатию, умение прислушиваться к настроению других, умение прислушиваться и быть вежливым и уважительным. Может быть, вводить это даже раньше, чем в школе», — сказал Моргунов.