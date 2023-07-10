Общество 10 июля 2023, 19:17 Психолог Моисеева: некоторые виды медитаций помогут справляться с эмоциями и снимать стресс

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Некоторые виды медитации эффективны в борьбе с тревогой и стрессом. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила психолог и эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Виктория Моисеева.

В первую очередь специалист порекомендовала делать медитацию на дыхании. По ее словам, если фокусироваться на дыхании хотя бы минуту, уровень кортизола начнет постепенно снижаться.

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Практика визуализации «безопасное место» вернет чувство защищенности и безопасности. Для этого необходимо закрыть глаза и представить себя в месте, где вы чувствуете себя хорошо и уютно. Когда придет ощущение спокойствия, можно открывать глаза.