Общество 18 сентября 2023, 19:15 Психолог Мизгирева: не стоит отдавать ребенка в детсад раньше 3 лет

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Родителям желательно отдавать ребенка в детский садик после трех лет, именно в этом возрасте адаптация к новому месту пройдет успешно. Об этом сообщила психолог и специалист по раннему развитию детей Анастасия Мизгирева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, до трех лет детям очень важно чувствовать поддержку, заботу и особую связь с родителями. Благодаря этому у ребенка формируется базовое ощущение безопасности окружающего мира.

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Психолог отметила, что для успешной адаптации перед садиком ребенка следует научить складывать свои вещи, мыть руки и пользоваться столовыми приборами, сообщил сайт mkset.ru.