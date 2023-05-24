Общество 24 мая 2023, 13:37 Психолог Митрохина посоветовала сменить обстановку, чтобы вернуть былую страсть в паре

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Многие пары сталкиваются с тем, что из их сексуальной жизни уходит страсть, но ситуацию всегда можно исправить. Об этом Lenta.ru рассказала практикующий психолог Елена Митрохина.

По ее словам, освежить отношения поможет смена обстановки или просто совместные новые эмоции. Это может быть поездка на выходные или поход в ресторан, даже просмотр фильма.

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«Изменение обстановки или подключение новых эмоций может сблизить вас с партнером. Старайтесь проводить больше времени наедине», — посоветовала психолог.

Как добавил сайт Ura.ru, также стоит больше разговаривать друг с другом.

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