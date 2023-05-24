Общество 24 мая 2023, 12:23 Психолог Митрохина объяснила, почему дети часто повторяют судьбу родителей Психолог Митрохина: ребенок видит в них образец для подражания и копирует даже чувства

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Родители в жизни ребенка — это главные взрослые, которые являются примером для подражания. Зачастую дети копируют не только поведение матери или отца, но даже их чувства и эмоции. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщила психолог Елена Митрохина.

Чтобы сформировать ребенка как осознанную личность, следует приучать его к ответственности с ранних лет. Уже к 15-25 годам он должен стать самостоятельным человеком, написало utro.ru.

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«Мы можем унаследовать склонность к определенным качествам, но мы свободны в выборе своих поступков и решений. Наследственность и условия формирования личности играют роль, но это не означает, что наша судьба и характер заранее предопределены», — резюмировала специалист.