Общество 08 апреля 2024, 14:58 Психолог Мишина посоветовала на собеседовании не отзываться плохо о прошлом месте работы

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Одно из главных правил на собеседовании — не говорить плохо о предыдущем месте работе. Об этом News.ru рассказал психолог Наталия Мишина.

Она подчеркнула, что также под запретом — разглашение коммерческой тайны. Соискателям лучше сосредоточиться на том, чтобы выяснить корпоративные правила и ценности потенциального места работы.

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«Не говорите, что у вас есть опыт, если его нет. Не преувеличивайте заслуги на предыдущей работы. Не отзывайтесь плохо о прошлом месте работы», — отметила психолог.

Она добавила, что тех, кто плохо отзывается о предыдущем работодателе, автоматически заносят в список проблемных.

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